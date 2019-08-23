В Ростове-на-Дону патриарх Кирилл возглавит крестный ход

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-23T10:54:35+03:00

Во время его визита в городе пройдут праздничные мероприятия

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Глава РПЦ приедет в Ростов-на-Дону, чтобы освятить отреставрированный кафедральный собор. Во время его визита в донской столице пройдёт целый ряд праздничных мероприятий, об этом пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский рассказал в интервью «Дон24».

Приезд патриарха Кирилла в Ростов запланирован на 27 октября. В этот день в 8:00 утра начнётся чин освящения Ростовского кафедрального собора. Спустя час его возглавит глава РПЦ. После окончания чина патриарх Московский и всея Руси возглавит крестный ход.

Реставрация собора ведется на протяжении 7 лет и продолжается до сих порт. Изначально ремонтные работы планировали завершить в 2015 году, но работы затянулись из-за состояния собора.

- Когда мы решили посмотреть, в каком состоянии находится собор, мы увидели страшную, но правдивую картину. Вопрос уже был не о реставрации, а о сохранении. Здания полтора века не видели ни одной капитальной реставрации и пережили за это время всё то, что пережила страна, — стрельбу, бомбёжки, запустение, — рассказал Игорь Петровский.

Общая стоимость реставрации собора оценивается в миллиард рублей. Однако нужную сумму так и не собрали. В итоге в начале этого года стало известно, что почти 176 млн рублей на завершение работ добавит бюджет Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU