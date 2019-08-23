«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-08-23T15:08:28+03:00

Поклонники ростовской модели надеются, что ребенок будет поход на маму

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Годовалая дочь знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко пострадала от критики недоброжелателей. Малышка стала объектом обсуждения в социальной сети.

Подписчики ростовской красавицы набросились на девочку. Они посчитали, что ребенок унаследовал не лучшие гены звездной пары.

kostenko.94 «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.» Л.Н.Толстой «Анна Каренина».

Одна из подписчиц Костенко написала под фото модели неприятный комментарий, критикующий малышку.

- Почему этот ребенок населяет на меня страх? - написала кristina.kristina300.

Модель не стала терпеть оскорбление, поэтому предложила женщине отписаться.

kostenko.94 My endless love #motheranddaughter #ilovemydaughter #love

Мнение поклонников разделилось, потому что одни посчитали, что девочка родилась похожей на мужа модели Дмитрия Тарасова и его маму, следовательно, ей не особо повезло с генами из-за того, что папа ранее имел славу заядлого «гуляки», а бабушка девочки по отцу якобы отличается не самым простым характером.

ИСТОЧНИК KP.RU