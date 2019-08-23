2019-08-23T15:08:28+03:00
Общество

«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей

Поклонники ростовской модели надеются, что ребенок будет поход на маму
ДЕНИОСВ ПЕТР
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Дмитрий и Анастасия Тарасовы воспитывают дочь Милану. Фото: Instagram Анастасии КостенкоДмитрий и Анастасия Тарасовы воспитывают дочь Милану. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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Годовалая дочь знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко пострадала от критики недоброжелателей. Малышка стала объектом обсуждения в социальной сети.

Подписчики ростовской красавицы набросились на девочку. Они посчитали, что ребенок унаследовал не лучшие гены звездной пары.

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«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.» Л.Н.Толстой «Анна Каренина».
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Одна из подписчиц Костенко написала под фото модели неприятный комментарий, критикующий малышку.

- Почему этот ребенок населяет на меня страх? - написала кristina.kristina300.

Модель не стала терпеть оскорбление, поэтому предложила женщине отписаться.

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My endless love #motheranddaughter #ilovemydaughter #love
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Мнение поклонников разделилось, потому что одни посчитали, что девочка родилась похожей на мужа модели Дмитрия Тарасова и его маму, следовательно, ей не особо повезло с генами из-за того, что папа ранее имел славу заядлого «гуляки», а бабушка девочки по отцу якобы отличается не самым простым характером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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