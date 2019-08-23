«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей
Годовалая дочь знаменитого футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко пострадала от критики недоброжелателей. Малышка стала объектом обсуждения в социальной сети.
Подписчики ростовской красавицы набросились на девочку. Они посчитали, что ребенок унаследовал не лучшие гены звездной пары.
Одна из подписчиц Костенко написала под фото модели неприятный комментарий, критикующий малышку.
- Почему этот ребенок населяет на меня страх? - написала кristina.kristina300.
Модель не стала терпеть оскорбление, поэтому предложила женщине отписаться.
Мнение поклонников разделилось, потому что одни посчитали, что девочка родилась похожей на мужа модели Дмитрия Тарасова и его маму, следовательно, ей не особо повезло с генами из-за того, что папа ранее имел славу заядлого «гуляки», а бабушка девочки по отцу якобы отличается не самым простым характером.
ИСТОЧНИК KP.RU