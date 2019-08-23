2019-08-23T16:28:26+03:00
Общество

МЧС: В Ростове-на-Дону аномальная жара пойдет на спад

Рассказываем когда ждать похолодания
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростовчанам рекомендуют отказаться от длительных прогулок под палящим солнцем и разведения костровРостовчанам рекомендуют отказаться от длительных прогулок под палящим солнцем и разведения костровФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Аномальная жара в донской столице постепенно пойдет на спад уже в ближайшие выходные. Однако жителям города следует отказаться от прогулок под палящим солнцем и воздержаться от разведения костров.

- В Ростовской области до 24 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, - говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации синоптиков, в субботу, 24 августа температура воздуха днем достигнет +36 C. Небо будет ясным, уровень ультрафиолетового излучения высоким, а ветер достигнет шести метров в секунду.

Температура воздуха пойдет на спад в воскресенье, 25 августа. Днём столбик термометра будет колебаться в пределах от +28 до+32C, а ночью опустится до +20C. В течение всего дня небо над Ростовом будет облачным.

Атмосферное давление в выходные останется в пределах нормы.

На следующей неделе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.

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Как оказать первую помощь при тепловом или солнечном ударе

В Ростове столбик термометра уже давно перевалил за отметку +30 градусов, а народ лишний раз старается не выходить на улицу. Однако куда деваться, когда многих горожан ждут горячие поездки в общественном транспорте и теплая встреча городских улиц, по которым ростовчане бредут, изнывая от солнца (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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