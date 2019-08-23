МЧС: В Ростове-на-Дону аномальная жара пойдет на спад

СЕГОДНЯ 16:28 2019-08-23T16:28:26+03:00

Ростовчанам рекомендуют отказаться от длительных прогулок под палящим солнцем и разведения костров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Аномальная жара в донской столице постепенно пойдет на спад уже в ближайшие выходные. Однако жителям города следует отказаться от прогулок под палящим солнцем и воздержаться от разведения костров.

- В Ростовской области до 24 августа сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, - говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС России по Ростовской области.

По информации синоптиков, в субботу, 24 августа температура воздуха днем достигнет +36 C. Небо будет ясным, уровень ультрафиолетового излучения высоким, а ветер достигнет шести метров в секунду.

Температура воздуха пойдет на спад в воскресенье, 25 августа. Днём столбик термометра будет колебаться в пределах от +28 до+32C, а ночью опустится до +20C. В течение всего дня небо над Ростовом будет облачным.

Атмосферное давление в выходные останется в пределах нормы.

На следующей неделе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU