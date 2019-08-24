2019-08-24T16:41:57+03:00
Происшествия

Решил покататься: в Новочеркасске задержали 18-летнего парня, который угнал машину

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новочеркасске задержан местный житель, которого подозревают в угоне.

- В полицию обратился гражданин с заявлением о пропаже автомобиля, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Мужчина пояснил, что утром не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-2107, который был припаркован у дома.

Вскоре ориентировка на розыск машины была передана всем патрулирующим нарядам полиции, один из которых и заметил пропавший ВАЗ. Известно, что подозреваемому 18 лет, ранее он уже был судим за кражу. Полицейским он заявил, что просто хотел покататься.

В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А машину уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области штрафы за нескошенную амброзию превысили 3,7 млн рублей
Донские поисковики нашли медаль «За отвагу» бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны
В Ростове-на-Дону на рынке «Уют» сгорела шашлычная
На трассе «Дон» в массовой аварии пострадали четыре человека, в том числе ребенок
Часть Ростова-на-Дону останется без воды
В Ростове-на-Дону на следующей неделе на Западном не будет света
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в аварии на Западном мосту
25 августа болельщики «Рубина» смогут попасть на матч с «Ростовом» бесплатно
В Миллерове пенсионер во время ссоры зарезал зятя самодельным ножом
Осенью завершится ремонт участка трассы Ростов - Ставрополь
Семья из Ростова заблудилась в горах Крыма
В Ростове-на-Дону в колонию отправили борца с коррупцией, который погорел на мошенничестве
Ушла в домашних тапочках: полиция разыскивает 32-летнюю ростовчанку, которая пропала четыре дня назад
В Ростове-на-Дону загорелись ларьки на Шолохова
МЧС: В Ростове-на-Дону аномальная жара пойдет на спад
В Ростовской области у девяти пригородных поездов отменят часть остановок
«Не повезло с генами»: дочери Костенко и Тарасова досталось от злопыхателей
В Ростовской области прожиточный минимум увеличился на 400 рублей
Юлия Ефимова претендует на звание «Спортсменка года-2019»
Баста вошел в пятерку Forbes рейтинга самых высокооплачиваемых певцов России
«Ноги длиною в жизнь»: Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в бикини
В Ростове-на-Дону пройдет матч женской сборной России по гандболу
«Горы хлама и вонь»: Ростовская пенсионерка превратила лестничную клетку в склад старых вещей