Решил покататься: в Новочеркасске задержали 18-летнего парня, который угнал машину

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-24T16:41:57+03:00

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В Новочеркасске задержан местный житель, которого подозревают в угоне.

- В полицию обратился гражданин с заявлением о пропаже автомобиля, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Мужчина пояснил, что утром не обнаружил свой автомобиль ВАЗ-2107, который был припаркован у дома.

Вскоре ориентировка на розыск машины была передана всем патрулирующим нарядам полиции, один из которых и заметил пропавший ВАЗ. Известно, что подозреваемому 18 лет, ранее он уже был судим за кражу. Полицейским он заявил, что просто хотел покататься.

В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А машину уже вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU