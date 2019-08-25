В Ростовской области доплату к пенсии получат 10 тысяч шахтеров

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-25T11:48:00+03:00

Она выплачивается за работу под землей

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Как сообщает региональное правительство, около 10 тысяч шахтеров получат доплату за работу под землей. Право на ее получение имеют граждане, отработавшие не менее 25 лет на предприятиях угольной промышленности.

- Также право получить доплату есть у представителей ведущих профессий отрасли, имеющих стаж не менее 20 лет. К ним относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин, - пояснили в правительстве РО, добавив, что средний размер доплаты составляет 3085 рублей.

Напомним, в последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Накануне в Шахтах состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. В нем принял участие губернатор, который вручил областные награды и поощрения лучшим работникам угольной отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU