В Ростовской области доплату к пенсии получат 10 тысяч шахтеров
Как сообщает региональное правительство, около 10 тысяч шахтеров получат доплату за работу под землей. Право на ее получение имеют граждане, отработавшие не менее 25 лет на предприятиях угольной промышленности.
- Также право получить доплату есть у представителей ведущих профессий отрасли, имеющих стаж не менее 20 лет. К ним относятся горнорабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на отбойных молотках, машинисты горных выемочных машин, - пояснили в правительстве РО, добавив, что средний размер доплаты составляет 3085 рублей.
Напомним, в последнее воскресенье августа в России отмечается День шахтера. Накануне в Шахтах состоялось торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику. В нем принял участие губернатор, который вручил областные награды и поощрения лучшим работникам угольной отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU