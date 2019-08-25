В Ростовской области мужчина попал в аварию на угнанной машине

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-25T17:28:47+03:00

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Как рассказали в полиции, сначала поступило заявление от жителя Октябрьского района, который сообщил, что у него угнали автомобиль Лада-217230. Ориентировка на транспортное средство была передана всем патрулирующим нарядам полиции.

А вскоре пришла еще одна информация - похожий автомобиль попал в аварию. Прибывшие на место автоинспекторы быстро установили, что мужчина, который находился за рулем транспортного средства, не является его владельца. А автомобиль в розыске.

- Сотрудникам уголовного розыска фигурант рассказал, что, проходя вдоль дороги, увидел припаркованный пустой автомобиль с ключами в салоне, - пояснили стражи порядка. - Злоумышленник решил проверить, открыта ли машина и дернул за ручку. Дверь открылась и мужчина без препятствий сел за руль. Но уехать получилось до ближайшего перекрестка. В отношении 49-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU