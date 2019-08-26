Российский фонд фундаментальных исследований поддержит 36 работ аспирантов ЮФУ

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-26T10:07:32+03:00

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Сразу 36 работ молодых ученых Южного Федерального университета получат поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Таковы итоги конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, над которыми работают аспиранты вузов. Он проводился впервые. А задача конкурса - создание подающим надежды студентам условий для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, содействие в трудоустройстве и закрепление молодых специалистов в российских научных организациях.

К слову, ЮФУ стал лидером этого конкурса по количеству заявок-победителей. При этом были поддержаны проекты по всему спектру направлений исследований, выполняемых в университете. А темы выбранных работ молодых ученых и их научных руководителей связаны, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, развития технологий сенсорики; создания новых гибридных наноматериалов; защиты информации, разработки фундаментальных основ построения систем сбора и преобразования энергии. Полный их список можно посмотреть на официальном сайте вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU