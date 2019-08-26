2019-08-26T17:49:04+03:00
Общество

Дворовые пацаны из 90-х: Баста рассказал о школьном друге

Поклонники музыканта узнали новые факты из жизни Василия Вакуленко
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Репер показал школьного другаРепер показал школьного другаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ростовский репер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, показал в своем микроблоге, как выглядел в 15 лет.

Снимок с другом детства музыкант подписал: «1995. Я и мой друг Витя Цурканов».

Поклонники музыканта принялись задавать вопросы и обсуждать внешность Василия Вакуленко и Вити Цурканова.

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Подтвержденный 1995 .Я и мой друг Витя Цурканов.
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Среди комментаторов отметилась и супруга известного исполнителя, указав на сходство шестилетней дочери с отцом.

- А потом говорят, что Василиса на меня похожа, - написала Елена Вакуленко.

Многие подписчики в образе юного Василия Вакуленко узнали знаменитый дворовый стиль середины девяностых, знакомый многим с детства. Люди отмечали, что спустя всего несколько лет, тогда еще никому неизвестный парень из Ростова, начнет писать песни, сделавшие его знаменитостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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