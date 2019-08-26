Дворовые пацаны из 90-х: Баста рассказал о школьном друге
Ростовский репер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, показал в своем микроблоге, как выглядел в 15 лет.
Снимок с другом детства музыкант подписал: «1995. Я и мой друг Витя Цурканов».
Поклонники музыканта принялись задавать вопросы и обсуждать внешность Василия Вакуленко и Вити Цурканова.
Среди комментаторов отметилась и супруга известного исполнителя, указав на сходство шестилетней дочери с отцом.
- А потом говорят, что Василиса на меня похожа, - написала Елена Вакуленко.
Многие подписчики в образе юного Василия Вакуленко узнали знаменитый дворовый стиль середины девяностых, знакомый многим с детства. Люди отмечали, что спустя всего несколько лет, тогда еще никому неизвестный парень из Ростова, начнет писать песни, сделавшие его знаменитостью.
ИСТОЧНИК KP.RU