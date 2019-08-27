2019-08-27T13:57:48+03:00
Общество

«Простите, прощайте»: в Ростовской области девятиклассник покончил с собой

Подросток оставил предсмертную записку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Медики констатировали смерь подросткаМедики констатировали смерь подросткаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Незадолго до начала нового учебного года девятиклассник из Батайска совершил суицид. Тело подростка обнаружили родители, вернувшиеся с работы.

15-летний мальчик перед смертью оставил записку, в которой попрощался с родными и близкими людьми. Школьник попросил у родителей прощение за свой поступок. Что спровоцировало его на суицид, подросток в послании не уточнил.

- На профилактических учетах семья ранее не состояла. Конфликтов между родителями и сыном не было. Ранее попыток суицида, а также каких-то высказываний, намекающих на тяжелое психологическое состояние, не было, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас по факту случившегося начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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