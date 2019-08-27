2019-08-27T22:06:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону застройщик пойдет под суд за незаконное предпринимательство

Обвиняемому грозит пять лет тюрьмы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Бизнесмен заработал на продаже квартир 30 млн рублейБизнесмен заработал на продаже квартир 30 млн рублейФото: Архив "КП"
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Ворошиловский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело в отношении застройщика, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве, повлекшим извлечение дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый, не имея соответствующего разрешения, на принадлежащем ему земельном участке под видом индивидуального жилья построил шестиэтажный многоквартирный жилой дом. Бизнесмен подвел к новому зданию коммуникации и продал более 35 квартир. Общая стоимость реализованной недвижимости составляет более 30 миллионов рублей.

- В настоящее время многоквартирный дом введен в эксплуатацию, в нем проживают люди, - отмечено в сообщении.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана,то за совершенное преступление обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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