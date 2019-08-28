2019-08-28T16:47:45+03:00
Общество

Три игрока ФК "Ростов" получили вызовы в национальные сборные

После серии матчей футболисты вернутся ростовскую команду
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игроки сыграют в составе национальных сборных в сентябре. Фото: пресс-служба "ФК-Ростов"Игроки сыграют в составе национальных сборных в сентябре. Фото: пресс-служба "ФК-Ростов"
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Футболисты на время покинут "желто-синих" после матча с "Локомотивом". Матиас Норманн вызван в основную сборную Норвегии, Ивелин Попов - Болгарии, а Элдор Шомуродов сыграет в составе сборной Узбекистана, сообщила пресс-служба ростовского футбольного клуба.

23-летний Норман в этом году впервые попал в состав национальной сборной. В отборе Евро-2020 Норвегии спортсмен сыграет 5 сентября в матче против Мальты и 8 сентября против Швеции.

Ивелин Попов в составе сборной Болгарии выйдет на поле 7 сентября и 10 сентября. Соперниками его команды будут футболисты из Англии и Ирландии.

Элдор Шомуродов сыграет в сборной Узбекистана 5 сентября в матче отбора ЧМ-2022 с Палестиной. Кроме этого, футболист 9 сентября примет участие в товарищеском матче с Ираком. Для игрока этот сезон особенно удачный. Элдор Шомуродов признан лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Уралом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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