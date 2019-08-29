В Ростове-на-Дону водителя зажало в искореженной легковушке после столкновения с грузовиком
Сегодня, 29 августа, донской столице на улице Таганрогской у дома № 50 столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в управлении ГО ЧС по Ростову и ГИБДД по Ростовской области.
В результате аварии водителя легковушки зажало в салоне искореженного автомобиля.
Сообщение поступило в 09:18. На место выехали спасатели. Специалистам удалось вытащить водителя из машины, — рассказали в пресс-службе городского управления.
По их словам, пострадавшему мужчине вызвали скорую помощь. По приезду на место медики увезли его в больницу.
Легковой автомобиль получил значительные механические повреждения. После произошедшего ДТП транспортное средство восстановлению не подлежит.
В начале августа в донской столице произошла подобная ситуация. На пересечении улиц Вавилова и Сосновой перевернулся бензовоз. Водителя зажало в кабине.
ИСТОЧНИК KP.RU