Движение транспорта на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат до конца года

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-29T16:12:13+03:00

До октября будет затруднён проезд по Красноармейской

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С четверга, 29 августа, дорожники частично ограничат движение транспорта на Южном подъезде к Ростову-на-Дону, сообщили в городском департаменте автодорог.

Проблемы с движением автомобилей и общественного транспорта возникнут из-за реконструкции подъездов трассы М4 «Дон», ведущей из Москвы в Новороссийск, а также из-за реконструкции автомобильной дороги А-135 на участке от 2+400 — 7+000 километра. Завершить дорожные работы и снять ограничение планируется к концу года.

В департаменте автодорог рассказали, что ограничение движения по правой полосе на Красноармейской, которое должны были снять 28 августа, будет продлено ещё на месяц. На участке от Кировского до Журавлёва прокладывают новый газопровод.

Автомобилистам Ростова-на-Дону придется терпеть трудности с проездом до 30 сентября при движении по Верхненольной на участке от Цеховой до Добролюбова и по Добролюбова на участке от Верхненольной до Каяни. Неудобства связаны с модернизацией теплотрассы.

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ИСТОЧНИК KP.RU