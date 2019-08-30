2019-08-30T15:55:42+03:00
Общество

Новым руководителем управления по делам ГО и ЧС назначен генерал-майор из Астрахани

За годы службы руководитель был награжден двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Игорь Евстафьев окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Фото: южнаяволна.рфИгорь Евстафьев окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Фото: южнаяволна.рф
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В донской столице назначили нового начальника городского управления по делам ГО и ЧС. Как рассказали в пресс-центре ведомства, новым начальником структуры стал генерал-майор внутренней службы Игорь Евстафьев.

На представлении коллективу главным приоритетом совместной работы руководитель обозначил «нацеленность на результат».

Игорь Евстафьев окончил Ростовское высшее командное училище ракетных войск, а в 2002-м — Северо-Кавказскую академию государственной службы.

С 1994 по 2000 годы Евстафьев служил в штабе по делам ГО и МЧС в Ростове, после в Северо-Кавказском региональном центре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийный бедствий. С 2004 года был заместителем начальника Южного регионального центра МЧС, с 2010 года — начальником ГУ МЧС России по Астраханской области.

За годы службы руководитель был награжден двумя медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй и первой степеней, в 2012 году Евстафьеву присвоили звание генерал-майора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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