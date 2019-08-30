ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-30T16:33:36+03:00

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Футбольный клуб «Ростов» проведёт товарищеский матч со сборной Сирии на стадионе «Олимп-2», сообщает пресс-служба донского клуба.

Изначально желто-синие хотели встретиться с Сирией на её территории, но на это не дала разрешение Международной федерации футбола.

- Игра состоится на 8 сентября во время паузы в матчах национальных команд, - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

Вход на матч будет свободным для болельщиков. Будет организована трансляция игры на телеканалах и в клубных соцсетях. Футбольные фанаты смогут побывать на открытых тренировках обеих команд.

Футболисты из Сирии пробудут в Ростове-на-Дону неделю, для них ФК «Ростов» приготовил насыщенную культурную программу.

Стоит отметить, что «Ростову» в матче с командой из Сирии не смогут помочь Алексей Ионов и Данил Глебов, вызванные в основную сборную России и в её молодёжку, а также норвежец Матиас Норманн, болгарский полузащитник Ивелин Попов и один из лидеров бомбардирской гонки РПЛ Элдор Шомуродов, которого ждут в национальной команде Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU