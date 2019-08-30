2019-08-30T17:09:33+03:00
Общество

Ростов-на-Дону попал в список десяти лучших городов России для автопутешествий

Респондентам, принявшим участие в опросе, предлагалось оценить качество дорог, кемпингов, придорожных отелей и кафе
Александр СТЕПАНОВ
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Любителей путешествовать на автомобиле в стране насчитывается около 20 млн человек.Любителей путешествовать на автомобиле в стране насчитывается около 20 млн человек.
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Интернет-пользователи в ходе онлайн-опроса назвали лучшие города России для путешествий на автомобиле.

Чтобы оценить, какой региональный центр больше достоин такого звания, респондентам предлагалось оценить, во-первых, качество дорог, во-вторых, удобство кемпингов, в-третьих, комфорт придорожных кафе и отелей.

Первое и второе место разделили Москва и Санкт-Петербург, за которые отдали голоса по 22 процента респондентов, за занявшие третье и четвертое места Подмосковье и Сочи проголосовали по 11 процентов участников опроса, за Казань и Татарстан — 8 процентов, за Нижний Новгород и область — 5,5 процента, за Ярославль и регион — 5 процентов, за Ростов-на-Дону и область — 3,5 процента, за Екатеринбург и Свердловскую область — 3 процента, за Крым и Севастополь — 2,5 процента, за Ленинградскую и Владимирскую области и Карелию — по 2 процента голосов.

В целом, по данным проводившего опрос портала Турстат, путешествиями на автомобиле в России увлекаются порядка 20 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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