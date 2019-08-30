На жителя Таганрога завели уголовное дело после аборта школьницы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-30T17:09:55+03:00

О том, что мужчина вступил в половую связь с девушкой следователи узнали от врачей

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Следователи возбудили уголовное дело на 18-летнего жителя Таганрога, ранее судимого за кражу, после того, как школьница сделала аборт.

Мужчина вступил в интимные отношения с 15-летней девушкой в июне по обоюдному согласию. О близких отношениях с таганрожцем юная дончанка рассказала родителям. На семейном совете они решили прервать беременность школьницы на седьмой неделе. Девушка сделала аборт в местной больнице. Медики сообщили об интимной связи мужчины и несовершеннолетней в полицию.

- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU