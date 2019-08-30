2019-08-30T17:09:55+03:00
Общество

На жителя Таганрога завели уголовное дело после аборта школьницы

О том, что мужчина вступил в половую связь с девушкой следователи узнали от врачей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступленияСледователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступленияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело на 18-летнего жителя Таганрога, ранее судимого за кражу, после того, как школьница сделала аборт.

Мужчина вступил в интимные отношения с 15-летней девушкой в июне по обоюдному согласию. О близких отношениях с таганрожцем юная дончанка рассказала родителям. На семейном совете они решили прервать беременность школьницы на седьмой неделе. Девушка сделала аборт в местной больнице. Медики сообщили об интимной связи мужчины и несовершеннолетней в полицию.

- Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" источник в правоохранительных органах донского региона.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области аварийность на дорогах с начала года сократилась почти на четверть
Ростов-на-Дону попал в список десяти лучших городов России для автопутешествий
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Новым руководителем управления по делам ГО и ЧС назначен генерал-майор из Астрахани
Главным режиссером музтеатра Ростова-на-Дону назначили Павла Сорокина
Аэропорту Ростова-на-Дону отдали Ту-134 в качестве тренажера для спасателей
В Ростовской области директор социально-реабилитационного центра присвоила себе премии подчиненных
Специалист «Ростелекома» – призер мирового чемпионата WorldSkills-2019
На Дону мужчина через окно проник в чужой дом и ударил хозяйку ножом в шею
В Таганроге три дня будут перебои с водой
В Ростове-на-Дону мужчина девять лет насиловал падчерицу
ФК «Ростов» разрешили регистрировать новых футболистов
В Ростове-на-Дону на охрану во время концерта Сергея Шнурова потратят 3 миллиона рублей
На Южном подъезде к Ростову-на-Дону началась реконструкция
В Ростове-на-Дону водителя зажало в искореженной легковушке после столкновения с грузовиком
«Ростелеком» в Таганроге поддержал фестиваль по случаю Дня рождения Фаины Раневской
В Ростовской области загорелся заброшенный мусорный полигон
Поезд сбил мужчину в Ростовской области
Экс-министр строительства Ростовской области останется под домашним арестом до конца сентября
Четыре жителя Ростовской области отравились грибами
Новый сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 29 августа-6 сентября 2019: где и когда
Полузащитник ФК «Ростов» Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский клуб
В Ростове-на-Дону к новому кладбищу запустят до 10 автобусов
Сотни жителей ростовского микрорайона остались без воды из-за аварии