В Ростовской области аварийность на дорогах с начала года сократилась почти на четверть

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-30T17:12:20+03:00

Одно из самых страшных ДТП в Ростовской области произошло в середине февраля: тогда в столкновении четырех машин погибли шесть человек, 19 получили травмы. Фото: kvu.su

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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов сообщил о снижении количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона.

- Меры, предпринимаемые в рамках проекта «Безопасность дорожного движения», позволили сократить общую аварийность на Дону, в сравнении с аналогичным периодом 2018-го, на 22,6 процента: по итогам 7 месяцев текущего года в области произошло 1628 ДТП, - отметил Иванов. – Стало меньше также и погибших и раненых в авариях - на 20,8 и 19,4 процента, соответственно.

По официальным данным, с января по июль количество погибших на дорогах составило 5,3 на 100 тысяч населения. Между тем, в соответствии с целями нацпроекта, стоит задача в течение шести лет (до 2024-го) свести социальный риск на дорогах до уровня не более четырех человек на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU