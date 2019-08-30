ЮФУ вошел в ТОП-10 вузов страны, получивших наибольшее количество грантов Президента РФ

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-30T17:22:03+03:00

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В пятницу, 30 августа, в Южном федеральном университете вручили свидетельства победителям конкурса 2019 года на право получения грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук. Известно, что конкурс проводился по одиннадцати направлениям, таким как «Математика и механика», «Физика и астрономия», «Химия, новые материалы и химические технологии», «Биология и науки о жизни», «Науки о Земле, экологии и рационального природопользования», «Общественные и гуманитарные науки», «Медицина», «Технические и инженерные науки», «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» и «Сельскохозяйственные науки». Всего в этом году было подано 2 460 заявок. При этом в Ростовской области победителями стали 13 молодых ученых, из которых абсолютное большинство - девять человек - представители ЮФУ. - Сегодня 12 грантов получили представители ростовской научной школы, обратился к победителям с приветственным словом заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Гурба. - Это ещё раз свидетельствует о том, насколько сильна и развита ростовская школа. Я выражаю благодарность всем преподавателям, которые воспитали молодых специалистов, кандидатам наук, докторам наук. Потому что без этой правопреемственности невозможно представить систему работы высшей школы. Необходимо всегда помнить, что будущее науки России заключается в тех специалистах, которых мы сегодня готовим.

Слова поздравлений ребята услышали также от заместителя министра общего и профессионального образования Дона Андрея Фатеева, врио ректора ЮРГПУ имени М. И. Платова Юрия Разорёнова и врио ректора ЮФУ Инны Шевченко.

- Все, кто имеет отношение к науке в России, понимают, что это один из самых престижных и сложных для прохождения конкурсов, - отметила Инна Константиновна. - Мы гордимся тем, что 9 сотрудников ЮФУ получили гранты и возможность развивать свои исследования и разработки. Это большой результат, поскольку ЮФУ вошёл в десятку вузов страны, которые получили наибольшее количество грантов президента.

КОНКРЕТНО

Победителями от ЮФУ стали:

- Арам Бугаев, Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов. Проект «Новые катализаторы на основе палладия для нефтехимической промышленности: синтез и диагностика при реалистичных технологических условиях»,

- Алекандр Гуда, Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов. Проект «Методика количественного анализа локальной атомной структуры на основе данных резонансной рентгеновской спектроскопии».

- Илья Ожогин, НИИ ФОХ. Проект «Новые фотохромные спироциклические соединения с управляемыми флуоресцентными свойствами для современных технологий биовизуализации».

- Светлана Сушкова, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского. Проект «Разработка методов контроля и восстановления почв при сочетанном загрязнении полициклическими ароматическими углеводородами и тяжелыми металлами».

- Виктор Чаплыгин, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского. Проект «Механизмы хемофитостабилизации цинка и кадмия в системе почва-растения».

- Виктор Климин, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения. Проект «Исследование и разработка технологии управляемого роста углеродных наноструктур для формирования чувствительных элементов энергоэффективных ионизационных газовых сенсоров».

- Алексей Коломийцев, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения. Проект «Исследование и разработка методов синтеза углеродных наноматериалов и принципов формирования элементов автоэмиссионной наноэлектроники на их основе».

- Максим Солодовник, Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения. Проект «Исследование и разработка конструктивно-технологических решений создания активных элементов оптоэлектроники и нанофотоники с эффектом поверхностного плазмонного резонанса на основе гибридных наногетероструктур А3В5».

- Борис Гуренко, Научно-исследовательский институт робототехники и процессов управления. Проект «Методы терминального управления группой роботизированных морских подвижных объектов».

ИСТОЧНИК KP.RU