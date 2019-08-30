Мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком по маршрутам №40-МТ и №11

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-30T17:33:16+03:00

Причиной тому стали многочисленные жалобы пассажиров и систематические нарушения со стороны транспортной компании

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Департамент транспорта южной столицы расторг договоры с перевозчиком, «Автоколонной 1559», обслуживавшей в последние четыре года маршруты №40-МТ («Изумруд» - Часовой завод) и №11 (Сельмаш – 1-й пос. Орджоникидзе).

- Такое решение было принято в связи с многочисленными жалобами пассажиров и систематическими нарушениями условий договор самими транспортным предприятием, - прокомментировали ситуацию в мэрии Ростова-на-Дону.

Вместо прежнего перевозчика временно, до проведения нового конкурса, будет работать другой – его выбрали, основываясь на запросе ценовых предложений. Обещается, что теперь по этим маршрутам будут курсировать автобусы (по крайней мере, так заверил сам перевозчик), во-первых, на газомоторном топливе (22 больших и средних автобусов на 40-м маршруте, по 11-му количество не уточняется), а во-вторых, оснащенные спецприспособлениями для маломобильных групп населения.

Кроме того, маршрут №11 продлен до Пригородного автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU