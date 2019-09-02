2019-09-02T09:52:46+03:00
Общество

Погода на неделю в Ростове-на-Дону 2-8 сентября 2019: жарко и без осадков

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 2-8 сентября 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 2-8 сентября 2019. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону 2-8 сентября 2019. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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Погода на неделю в Ростове-на-Дону 2-8 сентября 2019: жарко и без осадков. Если верить прогнозам синоптиков, то погода не преподнесет сюрпризов жителям донской столицы в первую неделю осени.

Так, в понедельник, 2 сентября, в дневные часы воздух прогреется до плюс 29 градусов, ветра практически не будет и солнечно.

Во вторник, 3 сентября, днем ожидается от 22 до 29 градусов. Будет облачно, но без дождя. В среду, 4 сентября, будет от 24 до 30 градусов и облачно. В четверг, 5 сентября, от 23 до 29 градусов и солнечно. С этого дня начнется ветер, его скорость составит от 6 до 16 метров в секунду.

В пятницу, 6 сентября, снова солнце от 21 до 27 градусов. В выходные заметно похолодает - от 21 до 22 градусов в дневное время, возможны осадки.

Напомним, на вонь и свалку около Голубого озера пожаловались ростовчане в соцсетях. По словам отдыхающих, помойку устроили посетители кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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