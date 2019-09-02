2019-09-02T14:06:13+03:00
Общество

Продажи облигации федерального займа для населения четвертого выпуска стартовали в ВТБ

Покупка ценных бумаг доступна в более чем в 560 офисах обслуживания и онлайн
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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С понедельника, 2 сентября, ВТБ как банк-агент начинает продажи четвертого выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Их общий его объем составляет 15 млрд руб. По ним уже снижен минимальный размер приобретения с 30 до 10 тысяч рублей, что в совокупности с возможностью покупки бумаг без комиссии это делает инструмент доступным более широкому кругу инвесторов.

Так, покупка доступна клиентам банка более чем в 560 офисах обслуживания, предлагающих инвестиционные продукты. Помимо этого, совершить операцию можно и дистанционно - открыв брокерский счет в мобильных приложениях «ВТБ-онлайн» и «ВТБ Мои Инвестиции». Такие сделки можно будет совершить в личном кабинете брокера. Кроме того, с середины сентября бумаги будут доступны в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

- ВТБ сегодня уделяет большое внимание совершенствованию сервисов в удаленных каналах обслуживания и активно развивает цифровые технологии согласно стратегии группы , - рассказал главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. - Мы сделали качественный рывок в этом направлении: высококлассные продукты в виде облигаций ОФЗ для населения будут доступны всем россиянам и для покупки онлайн. Еще никогда их приобретение не было таким простым.

Известно, что сроки размещения ценных бумаг – со 2 сентября 2019-го по 25 февраля 2020-го, срок погашения – 31 августа 2022 года. Брокерская комиссия ВТБ составит 0%. Купонная ставка по облигациям установлена на уровнях: 6,5% годовых – по первому купону, 7% годовых – по второму, 7,05% годовых – по третьему, 7,1% годовых – по четвертому, 7,25% годовых – по пятому, 7,35% годовых – по шестому.

ВТБ выступал агентом по размещению предыдущих трех выпусков ОФЗ-н. Объем продаж бумаг через каналы банка составил 22,1 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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