В Ростовской области мужчина угнал машину, в которой хозяин оставил ключ
В Ростовской области задержали 34-летнего жителя Багаевского района, которого считают причастным к угону. Взяли подозреваемого с поличным - в разыскиваемой машине.
- По словам потерпевшего, он решил отремонтировать автомобиль, для чего выгнал «железного коня» на улицу и оставил ключ, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Он отошел всего на пару минут, а когда вернулся, то машины уже не было.
Как оказалось, в это время мимо проходил подозреваемый, который не смог устоять перед искушением, увидев ключ в замке зажигания. На чужом автомобиле он отправился домой, но по дороге успел спалить зажигание и сломать коробку передач. По факту угона возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU