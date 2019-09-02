2019-09-02T14:39:47+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина угнал машину, в которой хозяин оставил ключ

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Житель Багаевского района угнал машину и отправился на ней домойЖитель Багаевского района угнал машину и отправился на ней домойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ростовской области задержали 34-летнего жителя Багаевского района, которого считают причастным к угону. Взяли подозреваемого с поличным - в разыскиваемой машине.

- По словам потерпевшего, он решил отремонтировать автомобиль, для чего выгнал «железного коня» на улицу и оставил ключ, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Он отошел всего на пару минут, а когда вернулся, то машины уже не было.

Как оказалось, в это время мимо проходил подозреваемый, который не смог устоять перед искушением, увидев ключ в замке зажигания. На чужом автомобиле он отправился домой, но по дороге успел спалить зажигание и сломать коробку передач. По факту угона возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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