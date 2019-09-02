В Ростове-на-Дону загорелся обувной цех

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-02T17:18:39+03:00

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В донской столице спасатели потушили пожар в цеху по пошиву обуви, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании производственного помещения, расположенного по адресу: улица Вагулевского, 9, поступила на пульт дежурного специалиста в 15.59. На место произошедшего пожара незамедлительно выехали спасатели и спецтехника.

- Пожар успел распространиться на площадь в 15 квадратных метров. В 16:23 огнеборцы остановили распространение пламени по цеху, в 16:39 пожар удалось полностью потушить, - уточнили в ведомстве.

На борьбу со огнем привлекались 24 человека на семи спецмашинах. Во время пожара никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают истинную причину возникновения пожара в ростовском цеху по пошиву обуви, оценивается причиненный ущерб.По результатам проверки будут приняты дальнейшие действия.

ИСТОЧНИК KP.RU