СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-02T17:40:10+03:00

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Ростовские эпидемиологи рассказали, как проявляется лихорадка Западного Нила, переносчиками которой являются комары и клещи. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, насекомые заражаются вирусом, когда питаются кровью больных птиц, затем они могут передать лихорадку людям и животным при укусе. Число заболевших не называется. Но, как правило, у человека лихорадка протекает в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, головными, мышечными, суставными болями, сыпью, а в тяжелых случаях результатом может стать и поражение центральной нервной системы.

- Инкубационный период колеблется от трех-шести дней, но может доходить и до трех недель, - предупреждают в ведомстве. - Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40 градусов, сопровождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры предшествуют кратковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно в икроножных, потливости и головных болей. Поэтому при любых подобных симптомах важно сразу же обращаться за медицинской помощью.

Известно, что заражению подвержены жители домов, в подвалах и на чердаках которых имеются условия для круглогодичного выплода комаров. Поэтому профилактика должна быть направлена на борьбу с ними - в частности, обработку водоемов и подвалов жилых домов. К тому же, специалисты советуют ставить сетки на оконные и дверные проемы, пользоваться специальными репеллентами - мазями, кремами и спреями. Не стоит держать стоячую воду в цветочных горшках, ведрах и бочках. А из детских бассейнов ее следует выливать и переворачивать их набок, когда ими никто не пользуется.

ИСТОЧНИК KP.RU