В Ростовской области официально завершился купальный сезон

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-02T17:52:47+03:00

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В Ростовской области официально закрылся летний купальный сезон, который длился с 1 июня по 31 августа. Сейчас все места отдыха консервируют, чтобы подготовить уже к следующему сезону.

- В течение купального сезона спасено 60 человек, в том числе пятеро детей, - рассказали в правительстве РО. - Чаще всего требовалась помощь спасателей в Ростове-на-Дону, Азове и Азовском районе. Также специалисты служб экстренного реагирования спасали утопающих в Таганроге, Шахтах, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Миллеровском, Неклиновском, Октябрьском, Пролетарском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

Напомним, в этом году в донском регионе было открыто более ста пляжей и свыше 150 мест отдыха у воды. За безопасностью отдыхающих на воде следили порядка тысячи спасателей и пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU