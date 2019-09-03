2019-09-03T11:02:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому

На проезжей части будут четыре полосы движения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Длина новой автомагистрали составит более трех километров. Фото: Яндекс. КартыДлина новой автомагистрали составит более трех километров. Фото: Яндекс. Карты
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В донской столице началось проектирование второй четырехполосной дороги в новый микрорайон Суворовский, об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «Главные о главном».

Параллельно со строительством новой дороги будет приведена в порядок действующая двухполосная дорога. Глава донского региона также добавил, что проблему с доступностью Суворовского необходимо решать как можно быстрее и пожаловался, что сам попал в пробку по пути туда.

- Если в ближайшее время мы не решим проблему транспортного сообщения в Суворовском, мы постоянно будем сталкиваться с транспортным коллапсом. Люди вполне обоснованно обращаются к нам с требованием решить эту проблему, - сказал Василий Голубев.

Конкретные сроки строительства лава региона не обозначил. Известно, что протяженность новой магистрали составит более трех километров. На дороге будет оборудована ливневка, светофоры и остановочные комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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