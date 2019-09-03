В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-03T11:10:17+03:00

В Константиновске из пылающей конюшни спасли всех животных Фото: "КП" Архив

Во время возгорания никто не пострадал

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В понедельник, 2 сентября, в Константиновске потушили возгорание в конно-спортивной школе. Как пояснили в службе спасения, в здании конюшни загорелась кровля.

- Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь потушили в течение часа, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Огнеборцы вывели из загоревшейся конюшни всех лошадей, а их там было больше 30.

Причина возгорания устанавливается.

mchs_rostov Все лошади спасены! #мчсростов #тушениепожара #спасениеживотных

Напомним, два года назад в пожаре на ростовской конюшне погибли шесть лошадей. Перепуганные животные просто отказались выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU