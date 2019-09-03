В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
Во время возгорания никто не пострадал
В Константиновске из пылающей конюшни спасли всех животныхФото: "КП" Архив
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В понедельник, 2 сентября, в Константиновске потушили возгорание в конно-спортивной школе. Как пояснили в службе спасения, в здании конюшни загорелась кровля.
- Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь потушили в течение часа, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Огнеборцы вывели из загоревшейся конюшни всех лошадей, а их там было больше 30.
Причина возгорания устанавливается.
Все лошади спасены! #мчсростов #тушениепожара #спасениеживотных
Напомним, два года назад в пожаре на ростовской конюшне погибли шесть лошадей. Перепуганные животные просто отказались выходить на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU