2019-09-03T11:10:17+03:00
Происшествия

В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь

Во время возгорания никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Константиновске из пылающей конюшни спасли всех животныхВ Константиновске из пылающей конюшни спасли всех животныхФото: "КП" Архив
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В понедельник, 2 сентября, в Константиновске потушили возгорание в конно-спортивной школе. Как пояснили в службе спасения, в здании конюшни загорелась кровля.

- Площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь потушили в течение часа, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Огнеборцы вывели из загоревшейся конюшни всех лошадей, а их там было больше 30.

Причина возгорания устанавливается.

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Все лошади спасены! #мчсростов #тушениепожара #спасениеживотных
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Напомним, два года назад в пожаре на ростовской конюшне погибли шесть лошадей. Перепуганные животные просто отказались выходить на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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