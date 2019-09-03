Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
Стюардесса самолета донской авиакомпании заявила об избиении на борту. Во время полета по маршруту Ростов — Владикавказ пассажир ударил бортпроводницу за замечание.
По словам сотрудницы авиакомпании, инцидент произошел почти во время приземления воздушного судна в аэропорту Владикавказа. Бортпроводница сделала замечание мужчине, который достал электронную сигарету и попытался закурить на борту самолета. Мужчина требованиям стюардессы не подчинился, а только нагрубил и якобы с силой оттолкнул и ударил женщину.
- Инцидент произошел в субботу, 31 августа. На место происшествия выезжали сотрудники транспортной полиции, - сообщили в УТ МВД по СКФО.
Сейчас по данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося конфликта между стюардессой и пассажиром самолета авиакомпании.
ИСТОЧНИК KP.RU