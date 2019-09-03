2019-09-03T11:32:09+03:00
Общество

Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания

Мужчина пытался закурить на борту лайнера
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Инцидент произошел во время посадки в аэропорту ВладикавказаИнцидент произошел во время посадки в аэропорту ВладикавказаФото: Олег УКЛАДОВ
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Стюардесса самолета донской авиакомпании заявила об избиении на борту. Во время полета по маршруту РостовВладикавказ пассажир ударил бортпроводницу за замечание.

По словам сотрудницы авиакомпании, инцидент произошел почти во время приземления воздушного судна в аэропорту Владикавказа. Бортпроводница сделала замечание мужчине, который достал электронную сигарету и попытался закурить на борту самолета. Мужчина требованиям стюардессы не подчинился, а только нагрубил и якобы с силой оттолкнул и ударил женщину.

- Инцидент произошел в субботу, 31 августа. На место происшествия выезжали сотрудники транспортной полиции, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Сейчас по данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства случившегося конфликта между стюардессой и пассажиром самолета авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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