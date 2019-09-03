2019-09-03T11:40:09+03:00
Общество

Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку

На его место назначен спортивный менеджер
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Геннадий Степушкин недоволен результатами команды. Фото: пресс-служба клуба СКАГеннадий Степушкин недоволен результатами команды. Фото: пресс-служба клуба СКА
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В донской столице главный тренер Геннадий Степушкин покинул ростовский клуб СКА. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.

Представители СКА отмечают, что Степушкин уходит в отставку по собственной инициативе. Он сообщил, что сделал для клуба все, что было в его силах, но спортивными результатами команды он остался недоволен.

– Мною принято решение покинуть клуб. В сложный период для команды я сделал все, что было в моих силах, – приводит пресс-служба клуба слова Степушкина.

Стоит отметить, что Степушкин тренирует «армейцев» с августа 2018 года. В прошлом сезоне клуб СКА занял 13-е место из 15. В этом сезоне донская команда также не показала успехов. За семь туров футбольному клубу удалось набрать лишь шесть очков.

Обязанности главного тренера будет исполнять Владимир Усин, который ранее работал спортивным менеджером и тренером команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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