Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
В донской столице главный тренер Геннадий Степушкин покинул ростовский клуб СКА. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.
Представители СКА отмечают, что Степушкин уходит в отставку по собственной инициативе. Он сообщил, что сделал для клуба все, что было в его силах, но спортивными результатами команды он остался недоволен.
– Мною принято решение покинуть клуб. В сложный период для команды я сделал все, что было в моих силах, – приводит пресс-служба клуба слова Степушкина.
Стоит отметить, что Степушкин тренирует «армейцев» с августа 2018 года. В прошлом сезоне клуб СКА занял 13-е место из 15. В этом сезоне донская команда также не показала успехов. За семь туров футбольному клубу удалось набрать лишь шесть очков.
Обязанности главного тренера будет исполнять Владимир Усин, который ранее работал спортивным менеджером и тренером команды.
ИСТОЧНИК KP.RU