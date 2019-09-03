Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-03T13:01:32+03:00

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В Ростове-на-Дону спасли двух парней, плывших по реке Дон на самодельном плоту. Инцидент произошел 2 сентября в Пролетарском районе, сообщает управление ГО и ЧС по городу.

По данным управления, парни отправились в плавание по реке Дон. Но они выбрали не самый надежный транспорт – самодельный плот. Во время спуска по реке Дон они осознали, насколько опасным может быть их путешествие. Молодые люди стали звать на помощь.

Сотрудники поисково-спасательной группы и подразделения на водах прибыли на место происшествия. Специалисты отбуксировали плот к берегу реки.

– С нарушителями провели профилактическую беседу. Они не пострадали, – рассказали в управлении ГО и ЧС по городу.

В ведомстве отметили, что жителям и гостям донской столицы стоит соблюдать осторожность при перемещении по воде. В целях безопасности людям не следует выходить в плавание по рекам и озерам на самодельных лодках, плотах и других плавсредствах.

ИСТОЧНИК KP.RU