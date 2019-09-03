2019-09-03T13:23:23+03:00
Общество

Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами

Бескорыстными оказались жительницы Нижнего Новгорода
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Эксперты оценили меркантильность ростовских женщинЭксперты оценили меркантильность ростовских женщинФото: Евгения ГУСЕВА
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Ростов-на-Дону оказался в рейтинге городов с самыми алчными женщинами России. Эксперты оценили меркантильность жительниц донской столицы. В ходе исследования независимого агентства ZOOM MARKET выяснилось, что ростовчанкам далеко до жительниц соседнего Краснодара и Москвы.

В разных городах России эксперты задавали женщинам вопросы: Какой для вас главный критерий при выборе мужчины? Финансовое положение мужчины и его социальный статус имеет для вас значение? Возраст мужчины имеет для Вас значение?

- Большинство женщин выбрали в качестве главного критерия любовь -62%. На втором месте надежность - 19%. А вот меньше всего женщин волнует внешность, образование и репутация. Эти качества выбрали менее 5% опрошенных, - отмечают авторы исследования.

Самые алчные женщины, согласно данным исследования, живут в Саранске, Краснодаре и Москве. А вот наиболее бескорыстные женщины проживают в Нижнем Новгороде. Донская столица заняла в рейтинге восьмое место. Исследование проводило в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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