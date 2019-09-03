2019-09-03T17:06:42+03:00
Общество

В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд

Услуга позволяет клиентам более эффективно использовать свое время
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Количество онлайн-взносов, поступивших по договорам негосударственного пенсионного обеспечения через сайт ВТБ Пенсионный фонд, увеличилось на 52%. Такую статистику подвели за семь месяцев 2019-го, сравнив с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма взносов выросла на 16%, а средний размер взноса составил 4,5 тысячи рублей. При этом рост числа повторных платежей по заключенным онлайн-договорам составил 63%.

- Услуга «НПО-Онлайн» позволяет нашим клиентам более эффективно использовать свое время, – сообщила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. Стратегически важно создавать комфортные условия для них, и мы уверены, что сервис упрощает процесс формирования дополнительной пенсии.

Напомним, ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка пенсионного страхования. Количество клиентов, формирующих пенсию в НПФ ВТБ, на сегодняшний день превышает 2,7 млн человек. В 2016 году был запущен сервис «НПО-Онлайн», который позволяет заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения и делать взносы на сайте фонда в режиме реального времени. Кроме того, клиенты фонда – участники программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), по любому счету в режиме онлайн также могут подать и заявление на выплату пенсии. При этом отправлять документы с личными данными по почте, посещать отделение банка или фонда не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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