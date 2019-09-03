2019-09-03T16:07:05+03:00
Общество

Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии

Рагнар Сигурдссон поедет на отборочные игры Евро-2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Футболист сыграет в двух матчах. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболист сыграет в двух матчах. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

33-летний капитана ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон вызван в родную исландскую сборную для подготовки к двум отборочным матчам чемпионата Европы-2020, сообщает пресс-служба желто-синих.

На этой неделе, 7 сентября, футболист сыграет против Молдавии, а спустя три дня, 10 сентября, против Албании.

Ранее национальные сборные вызвали норвежца Матиаса Норманна, россиянина Алексея Ионова, болгарца Ивелина Попова, а также Элдора Шомуродова, который играет за сборную Узбекистана.

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2020 года. Исландская сборная станет одной из 24 сборных-участниц. Финал первенства проведут в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Исландия уже сразилась на поле с Андоррой, Францией, Албанией и Турцией. Впереди страну ждут матчи с Молдавией, Албанией, Францией, Андоррой, Турцией и Молдавией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому