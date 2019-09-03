Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-03T16:07:05+03:00

Футболист сыграет в двух матчах. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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33-летний капитана ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон вызван в родную исландскую сборную для подготовки к двум отборочным матчам чемпионата Европы-2020, сообщает пресс-служба желто-синих.

На этой неделе, 7 сентября, футболист сыграет против Молдавии, а спустя три дня, 10 сентября, против Албании.

Ранее национальные сборные вызвали норвежца Матиаса Норманна, россиянина Алексея Ионова, болгарца Ивелина Попова, а также Элдора Шомуродова, который играет за сборную Узбекистана.

Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2020 года. Исландская сборная станет одной из 24 сборных-участниц. Финал первенства проведут в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Исландия уже сразилась на поле с Андоррой, Францией, Албанией и Турцией. Впереди страну ждут матчи с Молдавией, Албанией, Францией, Андоррой, Турцией и Молдавией.

ИСТОЧНИК KP.RU