2019-09-03T17:05:15+03:00
Общество

День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак

Больше всего заявлений подали жители донской столицы
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Больше 100 пар зарегистрируют отношения в Ростове. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"Больше 100 пар зарегистрируют отношения в Ростове. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"
Изменить размер текста:

В донском регионе в день «трех девяток» заключат брак более 230 пар, сообщили в управлении информполитики правительства Ростовской области.

Желающих пожениться в «красивую дату» оказалось немало. Наибольшее количество заявлений зарегистрировано в Ростове-на-Дону.

- Сейчас пары подали более 100 заявлений: 38 - в Кировском отделе ЗАГС, 30 - Октябрьском, 17 - в Первомайском и 16 - в Пролетарском. Еще 20 пар узаконят отношения в Аксайском районе, 12 – в Батайске, а также по 10 пар – в Неклиновском и Октябрьском районах, - отметили в ведомстве.

Донские женихи и невесты часто выбирают особенные даты, надеясь на то, что это поможет сделать дальнейшую жизнь еще более запоминающейся и счастливой. Год назад в день "трех восьмерок" - восьмого августа 2018 года в ЗАГСе Кировского района Ростова-на-Дону узаконили отношения более сотни семейных пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому