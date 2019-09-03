День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-03T17:05:15+03:00

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В донском регионе в день «трех девяток» заключат брак более 230 пар, сообщили в управлении информполитики правительства Ростовской области.

Желающих пожениться в «красивую дату» оказалось немало. Наибольшее количество заявлений зарегистрировано в Ростове-на-Дону.

- Сейчас пары подали более 100 заявлений: 38 - в Кировском отделе ЗАГС, 30 - Октябрьском, 17 - в Первомайском и 16 - в Пролетарском. Еще 20 пар узаконят отношения в Аксайском районе, 12 – в Батайске, а также по 10 пар – в Неклиновском и Октябрьском районах, - отметили в ведомстве.

Донские женихи и невесты часто выбирают особенные даты, надеясь на то, что это поможет сделать дальнейшую жизнь еще более запоминающейся и счастливой. Год назад в день "трех восьмерок" - восьмого августа 2018 года в ЗАГСе Кировского района Ростова-на-Дону узаконили отношения более сотни семейных пар.

ИСТОЧНИК KP.RU