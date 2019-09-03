2019-09-03T16:59:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

И зацепил еще два легковых автомобиля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В результате ДТП никто не пострадал. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"В результате ДТП никто не пострадал. Фото: читатель "Комсомольской правды-Ростов"
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В донской столице пассажирский автобус № 83 попал в массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Четыре транспортных средства столкнулись на улице Таганрогской накануне около десяти часов вечера.

По предварительной информации, 53-летний водитель автобуса МАЗ № 83 не справился с управлением, выехал на встречную полосу дорожного движения, где столкнулся с автомобилем «Киа Сид», за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате сильного удара иномарку «Киа» отбросило на машину «Митсубиси Лансер», которой управлял 45-летний водитель. Затем пассажирский автобус на дороге столкнулся с грузовиком КамАЗ, который находился под управлением 41-летнего водителя.

– В массовой аварии никто не пострадал. В настоящее время данному факту проводится проверка, – отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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