2019-09-03T17:33:13+03:00
Общество

Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»

Сразу после перехода игрока арендовал «Рубин»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Свой первый сезон в ФК "Ростов" Поярков проведёт в «Рубине» на правах аренды Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"Свой первый сезон в ФК "Ростов" Поярков проведёт в «Рубине» на правах аренды Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"
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Бывший защитник «Локомотива» 19-летний Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов», сообщили в пресс-службе донского клуба.

Между футбольными клубами «Ростов» и «Локомотив» достигнуты договоренности относительно перехода Николая Пояркова. Пока условия и стоимость совершенной сделки не разглашаются. Интересен тот факт, что сразу после перехода в состав желто-синих молодой защитник отправился в аренду казанского клуба «Рубин».

Футболист Николай Поярков является воспитанником академии «Локомотива». Выступал за этот клуб в Юношеской лиге УЕФА, где сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Игрок восемь лет занимался в академии «Спартака». Кроме «Локомотива» спортсмен неоднократно выступал за московский клуб «Казанка». В составе этой столичной команды футболист становился серебряным и бронзовым призером первенства ПФЛ группы «Запад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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