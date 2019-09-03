Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-03T18:25:13+03:00

Полина Диброва часто готовит для своей семьи. Фото: Insatagram Полины Дибровой

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Супруга известного ростовского телеведущего Дмитрия Диброва поделилась неприятными новостями. За два месяца многодетная мама поправилась на пять килограммов.

polinadibrova Доброе вкусное утро Какой у вас любимый приём пищи?

Красавица-ростовчанка Полина Диброва рассказала, что у нее были признаки осенней хандры. Женщина весь день провела в плохом настроении и жаловалась на жизнь своим друзьям и знакомым. В какой-то момент жена известного шоумена решила взять себя в руки и пошла в спортивный зал на первую тренировку за два месяца.

polinadibrova Добрый вечер Какие планы на сегодня?

- Я, наконец, решилась встать навесы и увидела красивую цифру +5, - сообщила Полина Диброва.

polinadibrova У каждого свои ассоциации с летом У меня так: Лето - это арбуз Хотя их и осенью полно, но само сочетание цветов красный/зелёный даёт сочное тёплое восприятие. А вообще, люди делятся на два типа: те кто любят арбуз, те кто любят дыню #Арбуз #Дыня #ВотИЛетоПрошло Я абсолютный Дыняед а ты? Ещё, пиши продолжение, #Лето - это

Раскрывать свой истинный вес модель не решилась, даже после продолжительных уговоров подписчиков. В комментариях к фото 30-летнюю Полину Диброву усыпали комплиментами, проигнорировав жалобы знаменитости на лишние сантиметры и килограммы.

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ИСТОЧНИК KP.RU