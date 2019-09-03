Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Супруга известного ростовского телеведущего Дмитрия Диброва поделилась неприятными новостями. За два месяца многодетная мама поправилась на пять килограммов.
Красавица-ростовчанка Полина Диброва рассказала, что у нее были признаки осенней хандры. Женщина весь день провела в плохом настроении и жаловалась на жизнь своим друзьям и знакомым. В какой-то момент жена известного шоумена решила взять себя в руки и пошла в спортивный зал на первую тренировку за два месяца.
- Я, наконец, решилась встать навесы и увидела красивую цифру +5, - сообщила Полина Диброва.
Раскрывать свой истинный вес модель не решилась, даже после продолжительных уговоров подписчиков. В комментариях к фото 30-летнюю Полину Диброву усыпали комплиментами, проигнорировав жалобы знаменитости на лишние сантиметры и килограммы.
ИСТОЧНИК KP.RU