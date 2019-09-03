2019-09-03T21:17:42+03:00
Общество

Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

Правоохранитель избил мужчину
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Дело будет слушаться в Октябрьском суде Ростова. Фото: пресс-служба судаДело будет слушаться в Октябрьском суде Ростова. Фото: пресс-служба суда
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В городе Ростове-на-Дону осудят бывшего сотрудника правоохранительных органов. Следователи обвиняют мужчину в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщили в прокуратуре донского региона.

Во время расследования специалистами установлено, что в марте 2019 года полицейский задерживал нарушителя за совершение преступления.

- Во время ареста он надел на задержанного мужчину наручники, а после нанес ему телесные повреждения, - отметили в ведомстве.

В отношении превысившего полномочия сотрудника правоохранительных органов завели дело. Позже допустившего нарушение полицейского освободили от должности.

Заместитель прокурора Первомайского района донкой столицы утвердил обвинительное заключение для бывшего сотрудника правоохранительных органов. Сейчас дело направлено в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения всех обстоятельств преступления по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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