2019-09-04T10:00:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону нашли пакет с гильзами времен ВОВ во дворе детского сада

Находку передали полицейским
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Опасную находку передали полицейскимОпасную находку передали полицейскимФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники частного детского сада, расположенного в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, на территории дошкольного учреждения обнаружили бесхозный пакет со старыми отстрелянными гильзами, предположительно от винтовки.

По предварительным данным, пакет с гильзами находился на участке со времен ВОВ.

- Сотрудники частного детского сада вызвали на место спасателей и полицейских. Пакет передали правоохранителям, - рассказали в пресс-службе управления ГО и ЧС.

Стоит отметить, что оружие и предметы времен Великой Отечественной войны жители донской столицы и Ростовской области находят часто. Этим летом горожане обнаружили боеприпас в районе жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Орбитальной, 70. На месте опасной находки было выставлено оцепление. Специалисты отправляли заявку на разминирование боевого снаряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Ростовом пара молодых людей напала на пенсионера с ножом и газовым баллончиком
Модель Анастасия Костенко раскрыла подробности беременности вторым ребенком
Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускает ВТБ
В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане
Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак
Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому