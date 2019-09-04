В Ростове-на-Дону нашли пакет с гильзами времен ВОВ во дворе детского сада

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-04T10:00:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники частного детского сада, расположенного в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону, на территории дошкольного учреждения обнаружили бесхозный пакет со старыми отстрелянными гильзами, предположительно от винтовки.

По предварительным данным, пакет с гильзами находился на участке со времен ВОВ.

- Сотрудники частного детского сада вызвали на место спасателей и полицейских. Пакет передали правоохранителям, - рассказали в пресс-службе управления ГО и ЧС.

Стоит отметить, что оружие и предметы времен Великой Отечественной войны жители донской столицы и Ростовской области находят часто. Этим летом горожане обнаружили боеприпас в районе жилого многоквартирного дома, расположенного на улице Орбитальной, 70. На месте опасной находки было выставлено оцепление. Специалисты отправляли заявку на разминирование боевого снаряда.

ИСТОЧНИК KP.RU