2019-09-04T11:04:27+03:00
Общество

Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускает ВТБ

Клиенты без посещения офиса могут подать заявку и открыть свой личный ипотечный кабинет
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Пилотный проект нового сервиса «Цифровая ипотека» стартует в ВТБ. Теперь клиенты без посещения офиса могут открыть свой личный ипотечный кабинет, получить одобрение по кредиту и подать ипотечную заявку - на приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, а также рефинансирование.

Воспользоваться услугой можно на официальном сайте банка в разделе «Ипотека». Там достаточно выбрать интересующую программу и заполнить форму. Если банк принимает по заявке положительное предварительное решение (на это в среднем уходит 30 секунд, - прим. автр.), то клиенту предоставляется доступ в личный кабинет. Вход в него осуществляется при успешной идентификации по номеру телефона, после ввода пароля из СМС.

Чтобы получить окончательное решение банка, заемщику необходимо в личном кабинете заполнить электронную анкету и загрузить сканы документов. Онлайн-помощник подскажет, какие бумаги необходимы еще для выбранного объекта недвижимости. Если возникнут вопросы, есть возможность проконсультироваться с менеджером в чате и получить оперативный ответ. Кроме того, клиенты смогут удаленно согласовать понравившееся помещение и записаться на проведение сделки в банке.

К слову, в личном кабинете заемщику доступен и кредитный калькулятор. Также клиент всегда может проверить статус как по своей заявке, так и по объекту.

- В рамках новой стратегии ВТБ как технологичный банк стремится предоставлять клиентам удобные дополнительные цифровые сервисы, – сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Пока же сервис доступен жителям московского региона, но уже до конца года мы планируем расширить его действие на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Масштабирование на всю сеть планируется уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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