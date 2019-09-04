Модель Анастасия Костенко раскрыла подробности беременности вторым ребенком
25-летняя уроженка Ростовской области Анастасия Костенко готовится стать матерью во второй раз. Как ранее сообщала «Комсомольская правда — Ростов», о беременности первым сообщил супруг модели Дмитрий Тарасов.
Костенко опубликовала в своем микроблоге семейный снимок, на котором знаменитость оголила свой округлившийся животик. К фото девушка добавила «Любовь творит чудеса».
Известно, что вторая беременность не была сюрпризом для супругов. Пара с нетерпение ждала восстановления здоровья Анастасии после родов. Рожать модель снова собирается в клиническом госпитале «Лапино», как и первый раз. Этот медицинский центр славится качеством и высокими ценами, которые достигают 1 млн 115 тысяч рублей.
Пара пока не раскрывает пол будущего ребенка и отмечают, что будут рады как мальчику, так и девочке.
Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова это уже третий ребенок. У футболиста есть дочь от первого брака Ангелина, а также дочь Милана, мамой которой является Анастасия Костенко.
ИСТОЧНИК KP.RU