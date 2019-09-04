2019-09-04T11:24:04+03:00
Общество

Модель Анастасия Костенко раскрыла подробности беременности вторым ребенком

Красавица призналась, что к зачатию они с мужем готовились заранее.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Девушка радуется беременности. Фото: Instagram Анастасии КостенкоДевушка радуется беременности. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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25-летняя уроженка Ростовской области Анастасия Костенко готовится стать матерью во второй раз. Как ранее сообщала «Комсомольская правда — Ростов», о беременности первым сообщил супруг модели Дмитрий Тарасов.

Костенко опубликовала в своем микроблоге семейный снимок, на котором знаменитость оголила свой округлившийся животик. К фото девушка добавила «Любовь творит чудеса».

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Любовь творит чудеса #family #ilovemylife Photo: @lobacheva_tel
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Известно, что вторая беременность не была сюрпризом для супругов. Пара с нетерпение ждала восстановления здоровья Анастасии после родов. Рожать модель снова собирается в клиническом госпитале «Лапино», как и первый раз. Этот медицинский центр славится качеством и высокими ценами, которые достигают 1 млн 115 тысяч рублей.

Пара пока не раскрывает пол будущего ребенка и отмечают, что будут рады как мальчику, так и девочке.

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Отлично провели день на солнышке: Милаша больше не боится газона, Тара без приглашения, по собственному желанию, ныряет в бассейн и абсолютно случайно попадает в сториз любимого ( сам того не подозревая спалил ) . С прекрасным настроением ложимся спать и вам того желаем
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Стоит отметить, что у Дмитрия Тарасова это уже третий ребенок. У футболиста есть дочь от первого брака Ангелина, а также дочь Милана, мамой которой является Анастасия Костенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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