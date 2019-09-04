Под Ростовом пара молодых людей напала на пенсионера с ножом и газовым баллончиком

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-04T11:43:01+03:00

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

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В Ростовской области парень и девушка ограбили пенсионера, угрожая газовым баллончиком и ножом.

Пенсионер обратился в полицию и вызвал правоохранителей на место произошедшего преступления. Молодые люди ограбили дончанина в роще. Злоумышленники отобрали у пожилого мужчины наличные деньги и мобильный телефон.

Потерпевший рассказал, как выглядят негодяи. Был составлен фоторобот.

- В день преступления полицейские задержали 19-летнего парня и 21-летнюю девушку. Похищенные деньги пара успела потратить, а мобильный телефон был изъят и возвращен законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если вину парня и девушки докажут, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU