Под Ростовом пара молодых людей напала на пенсионера с ножом и газовым баллончиком
В Ростовской области парень и девушка ограбили пенсионера, угрожая газовым баллончиком и ножом.
Пенсионер обратился в полицию и вызвал правоохранителей на место произошедшего преступления. Молодые люди ограбили дончанина в роще. Злоумышленники отобрали у пожилого мужчины наличные деньги и мобильный телефон.
Потерпевший рассказал, как выглядят негодяи. Был составлен фоторобот.
- В день преступления полицейские задержали 19-летнего парня и 21-летнюю девушку. Похищенные деньги пара успела потратить, а мобильный телефон был изъят и возвращен законному владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Если вину парня и девушки докажут, то им грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU