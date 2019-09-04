Шесть газозаправочных станций построят в Ростовской области
Власти донского региона выделили земельные участки для строительства шести газозаправочных станций. Как сообщили в областном правительстве, объекты для обслуживания автомобилей появятся в Донецке, Гукове, Егорлыкском, Песчанокопском, Морозовском, Зимовниковском районах.
Участки под строительство новых заправок будут предоставлены инвестору в рамках областного закона о крупных инвестпроектах. Возведение станций планируется начать в этом году.
- Очевидно, что реализация проекта позволяет снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. Экономическая эффективность экологичных автомобилей при этом не ниже, чем у бензиновых и дизельных. Работа будет продолжаться, и мы намерены ее активизировать через развитие новой инфраструктуры. Наша задача – создать новые возможности для людей, - отметил губернатор Василий Голубев.
В Ростовской области количество газозаправочных комплексов до конца 2021 года должно увеличиться до 39. Парк техники, работающей на природном газе, предполагается увеличить до 55 тысяч единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU