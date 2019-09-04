Шесть газозаправочных станций построят в Ростовской области

СЕГОДНЯ 12:12 2019-09-04T12:12:20+03:00

До 2021 года количество газовых заправок в донском регионе увеличится до 39 Фото: Архив "КП"

Парк техники, работающей на природном газе, увеличит до 55 тысяч единиц

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Власти донского региона выделили земельные участки для строительства шести газозаправочных станций. Как сообщили в областном правительстве, объекты для обслуживания автомобилей появятся в Донецке, Гукове, Егорлыкском, Песчанокопском, Морозовском, Зимовниковском районах.

Участки под строительство новых заправок будут предоставлены инвестору в рамках областного закона о крупных инвестпроектах. Возведение станций планируется начать в этом году.

- Очевидно, что реализация проекта позволяет снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. Экономическая эффективность экологичных автомобилей при этом не ниже, чем у бензиновых и дизельных. Работа будет продолжаться, и мы намерены ее активизировать через развитие новой инфраструктуры. Наша задача – создать новые возможности для людей, - отметил губернатор Василий Голубев.

В Ростовской области количество газозаправочных комплексов до конца 2021 года должно увеличиться до 39. Парк техники, работающей на природном газе, предполагается увеличить до 55 тысяч единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU