Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-04T12:22:55+03:00

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Учебный год в общеобразовательных школах стартовал 2 сентября. А вот в компьютерной школе мехмата Южного федерального университета занятия начнутся во второй половине сентября. Поэтому те, кто мечтал погрузиться в сферу IT-технологий и освоить азы программирования, еще могут успеть попасть в набор на новый учебный год!

В компьютерную школу мехмата ЮФУ принимаются учащиеся 6–11 классов. Основные направления учебных курсов - «IT-специалисты» (начинающие, квалифицированные, специализированные) и «Программисты» (от основ алгоритмизации до Интернет-программирования).

Занятия проходят по воскресеньям и частично по субботам – расписание выстроено так, чтобы не мешать учебе в общеобразовательной школе. Нагрузка – 2 академических часа 1 раз в неделю. Группы состоят из 10-12 человек. По окончании обучения выдается сертификат. Так что все по-взрослому!

Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учениковФото: Юлия ЛАНДЫШ

Уже на первом году обучения ребята постигают увлекательный компьютерный мир под руководством опытных педагогов мехмата ЮФУ. Преподавателями школы разработана система программирования PascalABC.NET, которая сегодня широко используется на школьных олимпиадах по программированию различного уровня. Еще одно ноу хау компьютерной школы мехмата ЮФУ – визуальное программирование микроконтроллера BBC micro bit. Это популярное увлечение британских школьников теперь доступно и ростовским – дети воспринимают его на ура.

И это далеко не все, чему ребят научат в компьютерной школе. Программирование определенным образом развивает мозг и закладывает умение мыслить логически. Даже если ребенок никогда в жизни не будет связан с IT, эти знания ему обязательно пригодятся. Более чем 20-летний опыт работы компьютерной школы ЮФУ это убедительно доказывает.

Сегодня это один из крупнейших образовательных проектов подобного рода в стране. В прошлом году количество выпускников достигло 700, а в нынешнем набор предполагается выше, но число мест все же ограничено. Так что, если вы хотите приобщить ребенка к компьютерным наукам, стоит поторопиться!

Оргсобрания пройдут 8 и 15 сентября на мехмате ЮФУ (Мильчакова, 8а) в 12.00. Новичков ждут вместе с родителями. Справки по тел. 8−906−418−45−86 и 2−975−281.

ИСТОЧНИК KP.RU