2019-09-04T12:29:53+03:00
Общество

Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова

Иномарка вспыхнула на Менжинского
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Спасатели потушили пожар за 10 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской областиСпасатели потушили пожар за 10 минут. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
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В среду, 4 сентября, в Первомайском районе Ростова-на-Дону на проезжей части загорелся легковой автомобиль. Иномарка Nissan Qashqai неожиданно вспыхнула на улице Менжинского.

По словам очевидцев, несколько водителей незамедлительно остановились и бросились вызывать пожарных и тушить вспыхнувший огонь. Но стараний автомобилистов оказалось недостаточно, чтобы сбить пламя.

- Сообщение о пожаре поступило около 9:40. Для ликвидации возгорания привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники. Ни один человек не пострадал, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасатели потушили пожар через десять минут. Вспыхнувший автомобиль Nissan Qashqai оказался сильно повреждён. Собственнику иномарки придется изрядно потратиться на ремонт автомобиля или же купить новую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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