2019-09-04T12:56:50+03:00
Общество

День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября

По знаменитым местам города пройдет велоэкскурсия
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Участников велопарада призывают соблюдать правила безопасности на дорогах. Фото: vk "Ростовский велопарад"Участников велопарада призывают соблюдать правила безопасности на дорогах. Фото: vk "Ростовский велопарад"
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В донской столице пройдет велопробег в честь Дня города. Мероприятие состоится в рамках всемирной акции «День без автомобиля».

Колонну ростовских велосипедистов будут сопровождать полицейские. Движение транспорта на улицах Ростова-на-Дону в момент прохождения колонны будет ограничено.

- В день проведения веловояжа в воскресенье, 22 сентября, с 18:00 до 19:00 будет частично ограничено движение на площади Карла Маркса, улицы Советской, Театральной площади, Большой Садовой, Буденновском, Пушкинской, Университетском, - отметили в Департаменте автодорог.

Организаторы сопроводят маршрут ростовских велосипедистов познавательной экскурсией, которую участники смогут прослушать проезжая главные достопримечательности донской столицы.

Участников велопробега призывают приезжать в тематических костюмах, а также соблюдать правила безопасности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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