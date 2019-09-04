2019-09-04T13:08:17+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

Информация предоставлена пресс-службой «УРАЛСИБ»
Поделиться:
Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 5 и 6 сентября 2019 года. Стоимость полиса составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Быстрополис «Благополучная семья» – это готовое страховое решение для защиты семьи. В один полис можно включить всех членов семьи, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования – 1 год. Программа распространяется на детей и взрослых от 1 года до 70 лет. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Лимит страховой защиты – 900 тысяч рублей. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках Законодательства РФ, а также оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения. Полис распространяется на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Лимит страховой защиты составляет 200 тысяч рублей.

Для приобретения сертификата необходимо обратиться в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.

Ростов-на-Дону:

ул. Красноармейская, 188

пр. Королева, 9В

Таганрог, пер. Тургеневскй, 11

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников
Шесть газозаправочных станций построят в Ростовской области
Под Ростовом пара молодых людей напала на пенсионера с ножом и газовым баллончиком
Модель Анастасия Костенко раскрыла подробности беременности вторым ребенком
Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускает ВТБ
В Ростове-на-Дону нашли пакет с гильзами времен ВОВ во дворе детского сада
В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане
Экс-полицейский из Ростова-на-Дону предстанет перед судом за превышение должностных полномочий
Весы чуть не треснули: Полина Диброва испортила фигуру за лето
Экс-защитник «Локомотива» Николай Поярков стал игроком ФК «Ростов»
В Ростове-на-Дону пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
День трех девяток: в Ростовской области более 230 пар заключат брак
Капитан «Ростова» сыграет в сборной Исландии
В 1,5 раза увеличилось количество онлайн-взносов в ВТБ Пенсионный фонд
В Ростовской области погибла пятилетняя девочка, на которую упала бетонная плита
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов с самыми алчными женщинами
Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту
Главный тренер ростовского футбольного клуба СКА Геннадий Степушкин ушел в отставку
Пассажир напал на стюардессу самолета Ростов-Владикавказ из-за замечания
В Константиновске во время пожара в конюшне спасли 31 лошадь
В Ростове-на-Дону начали проектировать вторую дорогу к Суворовскому