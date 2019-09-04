2019-09-04T14:47:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды

Отключения планируются с 9 по 12 сентября 2019 года
Ольга ГОПАЛО
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Отключения планируются с 9 по 12 сентября 2019 года.Отключения планируются с 9 по 12 сентября 2019 года.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростове-на-Дону в ближайшее время запланированы отключения горячей воды. Известно, что краны опустеют в домах жителей центра города, а также Северного и Западного жилых массивов.

Как рассказали в мэрии донской столицы, воды не будет три дня - с 9 по 12 сентября 2019 года. В это время в городе будет проводиться финальный этап гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Там же уточнили, что аварийно-восстановительные бригады будут находится в режиме повышенной готовности, чтобы оперативного устранять выявленные дефекты. Горячую же воду дадут без дополнительного оповещения.

Кроме того, горожан просят, в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, не приближаться к месту дефекта, быть внимательными и осторожными. А еще немедленно сообщать о ЧП по телефонам круглосуточных диспетчерских служб, номера которых указаны ниже.

АЛЛО!

Телефоны круглосуточных диспетчерских служб:

- ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44.

- АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15.

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64,

244-26-91, 244-25-98.

Объединенные диспетчерские службы районов города:

Ворошиловский район: (863) 235-11-11.

Октябрьский район: (863) 245-03-45.

Пролетарский район: (863) 251-66-65, (863) 320-05-20.

Первомайский район: (863) 252-31-32.

Кировский район: (863) 262-05-63.

Железнодорожный район: (863) 222-45-70.

Советский район: (863) 222-69-03.

Ленинский район: (863) 240-20-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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