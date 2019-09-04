В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-04T15:02:05+03:00

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В Ростовской области растет число заболевших Лихорадкой Западного Нила, переносчиками которой являются комары. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. В частности, речь уже о 50 пострадавших, заболевание у которых подтверждены лабораторно. Известно, что все они - жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Аксайского, Неклиновского, Мясниковского, Салького, Матвеево-Курганского, Азовского и Веселовского районов. При этом болезнь распространена не только поздним летом, но и осенью. В зоне риска население, живущее вдоль рек и озер, а также дачники, рыболовы и охотники.

- При заражении людей вирус проникает в кровь через кожу при укусе комара, - рассказывают санитарные врачи. - Инкубационный период составляет от двух до 14 дней. Заболевание проявляется симптомами общей интоксикации, головными болями, сыпью, мышечными и суставными болями.

Жителей Дона просят не заниматься самолечением, а при любом проявлении этих симптомов обращаться к врачам. Кроме того, дончанам необходимо пользоваться репелентами и засетчивать окна.

ИСТОЧНИК KP.RU